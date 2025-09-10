17:44:50 Среда, 10 сентября
Вступил в силу приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве

11:14 | 10.09.2025 | Криминал

Пенза, 10 сентября 2025. PenzaNews. Приговор Пензенского областного суда, которым 38-летний мужчина признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и трех фактах вымогательства, вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте облсуда, в 2021 году мужчина, отбывая наказание в пензенской исправительной колонии №4 за разбой, занял высшее положение в преступной иерархии, являясь так называемым «положенцем», он пользовался безоговорочным авторитетом среди осужденных и назначал «смотрящих».

В нем добавляется, что он требовал от заключенных денежные выплаты в «общак», в результате в 2019-2021 годах трое осужденных перечислили более 86 тыс. рублей на банковские карты его родственников, не осведомленных о его преступных намерениях.

«При назначении наказания к смягчающим обстоятельствам суд отнес наличие у подсудимого малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников. К отягчающим — особо опасный рецидив преступлений. В результате по совокупности приговоров суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — напоминается в тексте.

В сообщении указано, что на приговор Пензенского областного суда от 27 марта 2025 года осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы.

«Приговор в части квалификации действий осужденного и назначенного наказания оставлен без изменения», — сказано в нем.


Актуальное

