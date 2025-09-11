В Пензе прокуратура выявила факты представления чиновниками недостоверных и неполных сведений о доходах Общество

Пенза, 11 сентября 2025. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы выявила факты представления муниципальными служащими управления образования города недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи.

«В ходе проверки выявлены факты представления служащими недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи. Установлены факты неуказания дохода в размере более 900 тыс. рублей от продажи доли квартиры, дохода по основному месту работы в размере свыше 100 тыс. рублей, банковских счетов, на которые поступали денежные средства в размере от 100 тыс. рублей до свыше 3 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в связи с этим начальнику управления образования Пензы было внесено представление.

«Оно рассмотрено, удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений. Четыре муниципальных служащих и четыре руководителя муниципальных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказано в тексте.