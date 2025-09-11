22:09:00 Четверг, 11 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прокуратура выявила факты представления чиновниками недостоверных и неполных сведений о доходах

16:20 | 11.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 11 сентября 2025. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы выявила факты представления муниципальными служащими управления образования города недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи.

В Пензе прокуратура выявила факты представления чиновниками недостоверных и неполных сведений о доходах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки выявлены факты представления служащими недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи. Установлены факты неуказания дохода в размере более 900 тыс. рублей от продажи доли квартиры, дохода по основному месту работы в размере свыше 100 тыс. рублей, банковских счетов, на которые поступали денежные средства в размере от 100 тыс. рублей до свыше 3 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в связи с этим начальнику управления образования Пензы было внесено представление.

«Оно рассмотрено, удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений. Четыре муниципальных служащих и четыре руководителя муниципальных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказано в тексте.


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме В пензенском художественном училище открыта выставка дипломных работ выпускников 2025 года
Средняя номинальная зарплата в Пензенской области превысила 70,7 тыс. рублей На одном из участков трассы Р-207 в Пензенской области завершены ремонтные работы
Премьера спектакля «Пенза-19» состоится 13 сентября ДТП в Малосердобинском районе унесло жизнь мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама