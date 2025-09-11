Мошенники выманили у жительницы Кузнецка более 3,4 млн. рублей Криминал

Кузнецк, 11 сентября 2025. PenzaNews. 65-летняя жительница Кузнецка лишилась более 3,4 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

«Женщина рассказала, что в июле текущего года в мессенджере ей поступил звонок от неизвестной. Звонившая сообщила, что в отношении заявительницы проводится проверка на ее причастность к террористическим организациям. Затем кузнечанке позвонил мужчина, который представился сотрудником силового ведомства. Незнакомец пояснил, что женщине необходимо обезопасить свои накопления и для этого их нужно перевести на «безопасный счет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем указано, что, следуя инструкциям злоумышленника, жительница Кузнецка сняла со счета в банке более 2,7 млн. рублей и на такси отправилась в другой регион, где передала деньги незнакомцу.

«По указанию звонившего женщина несколькими транзакциями перевела еще более 700 тыс. рублей», — добавляется в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления», — поясняется в тексте.