14:24:12 Четверг, 11 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенники выманили у жительницы Кузнецка более 3,4 млн. рублей

14:02 | 11.09.2025 | Криминал

Печать

Кузнецк, 11 сентября 2025. PenzaNews. 65-летняя жительница Кузнецка лишилась более 3,4 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Мошенники выманили у жительницы Кузнецка более 3,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что в июле текущего года в мессенджере ей поступил звонок от неизвестной. Звонившая сообщила, что в отношении заявительницы проводится проверка на ее причастность к террористическим организациям. Затем кузнечанке позвонил мужчина, который представился сотрудником силового ведомства. Незнакомец пояснил, что женщине необходимо обезопасить свои накопления и для этого их нужно перевести на «безопасный счет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем указано, что, следуя инструкциям злоумышленника, жительница Кузнецка сняла со счета в банке более 2,7 млн. рублей и на такси отправилась в другой регион, где передала деньги незнакомцу.

«По указанию звонившего женщина несколькими транзакциями перевела еще более 700 тыс. рублей», — добавляется в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления», — поясняется в тексте.


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме ДТП в Малосердобинском районе унесло жизнь мужчины
В пензенском центре СВМП установлена автоматизированная линия иммунохемилюминесцентного анализа крови Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 300 тыс. рублей
Житель Пензенской области планировал незаконно завладеть 670 железнодорожными вагонами на территории ДНР и ЛНР Дмитрий Выприцкий трудоустроен в никольскую районную ДШИ по программе «Земский работник культуры»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама