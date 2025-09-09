18:45:21 Вторник, 9 сентября
План 2025 года по ремонту дорог в Пензе выполнен более чем на 70% — глава города

09.09.2025

Пенза, 9 сентября 2025. PenzaNews. Более 70% дорог, которые планировалось отремонтировать в Пензе в 2025 году, приведены в порядок. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«В этом сезоне перед нами стояла задача отремонтировать 35,5 км городских дорог. Более 70% от этого объема уже завершили. Рабочие МБУ «Пензавтодор» привели в порядок 32 участка из 44 запланированных. Еще три проходят приемку. Это улицы Белинского, Революционная и Литвинова», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 8 сентября.

Олег Денисов уточнил, что бригады МБУ «Пензавтодор» трудятся на четырех объектах: асфальтируют Привокзальную площадь, укладывают бортовой камень на улице Богданова, делают тротуары на улицах Суворова и Володарского.

«Скоро выйдут на проезжую часть улиц Антонова, отрезок от АЗС до дома №18, и Суворова — от Урицкого до Плеханова», — добавил он.

Глава Пензы отметил, что продолжается ремонт на улице Новоселов: подрядчик устанавливает бортовой камень на тротуарах, укладывает верхний слой дорожного покрытия на подъеме после плотины и на примыканиях к второстепенным дорогам.

«Рассчитываем завершить все объекты в октябре. Напомню, что средства на ремонт были выделены из регионального бюджета по инициативе нашего губернатора Олега Владимировича Мельниченко», — написал Олег Денисов.


