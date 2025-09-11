14:24:12 Четверг, 11 сентября
В Пензенской области 1 год исправительных работ получил охотник, застреливший человека

12:05 | 11.09.2025 | Криминал

Пенза, 11 сентября 2025. PenzaNews. Наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы назначено 25-летнему жителю Земетчинского района Пензенской области, который во время охоты по неосторожности застрелил человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области 1 год исправительных работ получил охотник, застреливший человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Огнестрельное оружие в соответствии с законодательством передано в управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ», — отмечается в пресс-релизе.

В нем указано, что трагический инцидент произошел в январе 2025 года, когда мужчина со своими друзьями поехал охотиться на диких зверей в лесах Земетчинского района.

«Во время охоты он услышал выстрелы, за которыми последовал хруст среди деревьев. Подумав, что это дикий зверь, подсудимый произвел не менее одного выстрела, попав в своего приятеля, который скончался от полученного огнестрельного ранения», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что мужчина признал свою вину, после произошедшего он оказал помощь родственникам погибшего.

«Судом апелляционной инстанции назначенное наказание оставлено без изменения, при этом из приговора по представлению прокурора исключено указание на использование оружия в качестве отягчающего наказание обстоятельства, которое в силу положений законодательства может учитываться в качестве такового только при совершении умышленных преступлений», — поясняется в пресс-релизе.


Актуальное

