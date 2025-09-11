14:24:05 Четверг, 11 сентября
Сотрудник «РЖД» в Пензенской области подозревается в мошенничестве

10:29 | 11.09.2025 | Криминал

Пенза, 11 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность заместителя начальника Куйбышевской дирекции инфраструктуры – начальника Пензенского отдела инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 1979 года рождения, подозреваемого в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

Сотрудник «РЖД» в Пензенской области подозревается в мошенничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый дал указание сотрудникам Пензенской дистанции пути о трудоустройстве своей супруги на должность сигналиста третьего разряда участка диагностики, при этом заведомо зная, что последняя свои должностные обязанности исполнять не будет. В результате преступных действий у ОАО «РЖД» похищены денежные средства, начисленные последней в виде заработной платы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено ульяновским следственным отделом на транспорте центрального МСУТ СКР.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — поясняется в тексте.


