Жительница Пензенской области перевела неизвестным около 3 млн. рублей после звонка «работника Роскомнадзора» Криминал

Пенза, 9 сентября 2025. PenzaNews. Жительница Сердобского района Пензенской области 1955 года рождения перевела неизвестным около 3 млн. рублей после звонка мошенника, который представился работником Роскомнадзора.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, до этого женщине позвонила незнакомка, которая, выдавая себя за сотрудницу медицинского учреждения, убедила собеседницу назвать код из SMS якобы для поиска медкарты для последующего прохождения диспансеризации.

«После этого женщине поступил еще один звонок от неизвестного, представившегося работником Роскомнадзора. Мужчина сообщил заявительнице, что мошенники взломали ее личный кабинет на портале госуслуг и оформили на ее имя кредит в размере 800 тыс. рублей. Звонивший убедил гражданку перечислить свои сбережения на «безопасный счет», а также сдать все свои золотые украшения и задекларировать вырученные денежные средства. Следуя указаниям злоумышленника, женщина перечислила на мошеннические счета около 3 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».