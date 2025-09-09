18:44:42 Вторник, 9 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензенской области перевела неизвестным около 3 млн. рублей после звонка «работника Роскомнадзора»

10:02 | 09.09.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 9 сентября 2025. PenzaNews. Жительница Сердобского района Пензенской области 1955 года рождения перевела неизвестным около 3 млн. рублей после звонка мошенника, который представился работником Роскомнадзора.

Жительница Пензенской области перевела неизвестным около 3 млн. рублей после звонка «работника Роскомнадзора». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, до этого женщине позвонила незнакомка, которая, выдавая себя за сотрудницу медицинского учреждения, убедила собеседницу назвать код из SMS якобы для поиска медкарты для последующего прохождения диспансеризации.

«После этого женщине поступил еще один звонок от неизвестного, представившегося работником Роскомнадзора. Мужчина сообщил заявительнице, что мошенники взломали ее личный кабинет на портале госуслуг и оформили на ее имя кредит в размере 800 тыс. рублей. Звонивший убедил гражданку перечислить свои сбережения на «безопасный счет», а также сдать все свои золотые украшения и задекларировать вырученные денежные средства. Следуя указаниям злоумышленника, женщина перечислила на мошеннические счета около 3 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 300 тыс. рублей
В Пензенской области мужчина избил собутыльника разделочной доской после того, как тот вывалил ему на голову тушенку Банк России за полгода получил около 1 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг из Пензенской области
На развитие АПК Пензенской области за 8 месяцев направлено около 1,3 млрд. рублей господдержки В Пензенской области планируется развивать адаптивный баскетбол
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама