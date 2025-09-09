Новый поезд «Самара — Кисловодск» будет делать остановку в Пензе Общество

Пенза, 9 сентября 2025. PenzaNews. Новый регулярный поезд №227/228, который свяжет Самару и Кисловодск, будет делать остановку в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «РЖД».

«Он будет курсировать один раз в 4 дня, отправляясь из Самары в 22.46 (время местное) с 22 сентября, из Кисловодска в 1.25 с 25 сентября», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в составе поезда — комфортабельные плацкартные и купейные вагоны, СВ, а также вагон-ресторан.

«В одном из вагонов предусмотрено место для маломобильного пассажира с сопровождающим», — отмечается в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что направление «Самара — Кисловодск» пользуется популярностью у пассажиров: в январе-августе 2025 года поездки между этими городами совершили почти 10 тыс. человек, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В настоящее время совершать поездки в сообщении «Самара — Кисловодск» можно транзитными поездами №59 «Новокузнецк — Кисловодск» и №97 «Тында — Кисловодск». Кроме того, до 19 сентября курсирует сезонный двухэтажный поезд №229/230 «Самара — Кисловодск», — поясняется в тексте.