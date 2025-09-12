Заморозки ожидаются в Пензенской области 13-15 сентября Общество

Пенза, 12 сентября 2025. PenzaNews. Заморозки от 0ºС до -3ºС ожидаются в Пензенской области ночью и утром 13-15 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности: в ночные и утренние часы 13-15 сентября 2025 года местами по Пензенской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0ºС...-3°С», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений: их необходимо защитить, укрыв полимерной пленкой или нетканым материалом.

Кроме того, в сообщении отмечается, что заморозки могут спровоцировать рост числа ДТП, автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период.

«Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — добавляется в тексте.