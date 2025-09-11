Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомой Криминал

Пенза, 11 сентября 2025. PenzaNews. 45-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти своей знакомой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«По данным следствия, 17 июня 2025 года обвиняемый распивал спиртное с потерпевшей в квартире по улице Калинина/ Красная Горка в городе Пензе. Между ними произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого фигурант нанес женщине множественные удары руками и подручными предметами по голове и телу. На следующий день женщина скончалась в больнице от полученной травмы головы», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за преступления различной тяжести.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.