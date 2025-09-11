В Пензенской области с начала года заключено около 2,6 тыс. соцконтрактов — губернатор Экономика

Пенза, 11 сентября 2025. PenzaNews. Около 2,6 тыс. социальных контрактов заключено с жителями Пензенской области с начала 2025 года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Планировали в рамках нацпроекта «Семья» заключить в текущем году не менее 2,5 тыс. социальных контрактов, в результате уже за 8 месяцев подписано 2 тыс. 578 соглашений о материальной поддержке граждан с низким доходом», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую среду, 10 сентября.

Он добавил, что социальным контрактом охвачено 7 тыс. 818 человек.

«1 тыс. 271 соцконтракт заключен на организацию предпринимательской деятельности, 518 — на поиск работы, 408 — на развитие личного подсобного хозяйства, 381 — на преодоление трудной жизненной ситуации», — уточнил губернатор.

Олег Мельниченко напомнил, что в этом году приоритетное право на заключение соцконтракта в Пензенской области получили малоимущие семьи, а также участники СВО и члены их семей.

«Возможностью воспользовалась 1 тыс. 251 семья с детьми в возрасте до 18 лет (в том числе 613 многодетных семей). Также три участника СВО и 31 член семьи», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что социальный контракт — это вклад государства в будущее граждан.

«Считаем важным помочь нашим землякам обрести стабильный доход», — резюмировал Олег Мельниченко.