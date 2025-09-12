В Пензе завершено расследование дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам Криминал

Пенза, 12 сентября 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора акционерного общества в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, завершено в Октябрьском районе Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«По данным следствия, генеральный директор акционерного общества с августа 2024 года по февраль 2025 года, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации и принятых налоговым органом мерах по ее принудительному взысканию, организовал оплату текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, минуя расчетные счета юридического лица. Таким образом руководитель организации сокрыл более 13,3 млн. рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Впоследствии недоимка организацией полностью возмещена в бюджет», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что расследование велось во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД и ФНС.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.