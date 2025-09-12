14:25:42 Пятница, 12 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе завершено расследование дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам

10:14 | 12.09.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 12 сентября 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора акционерного общества в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, завершено в Октябрьском районе Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе завершено расследование дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, генеральный директор акционерного общества с августа 2024 года по февраль 2025 года, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации и принятых налоговым органом мерах по ее принудительному взысканию, организовал оплату текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, минуя расчетные счета юридического лица. Таким образом руководитель организации сокрыл более 13,3 млн. рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Впоследствии недоимка организацией полностью возмещена в бюджет», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что расследование велось во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД и ФНС.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме В Сердобском районе за 7 месяцев выездную диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли около 270 человек
В Пензенской области подобрано 20 участков для размещения зарядных станций для электромобилей На улице Германа Титова в Пензе ограничено движение
В Пензенской области владелец частной охранной организации подозревается в мошенничестве Пенсионер из Пензы передал мошенникам 32 млн. рублей и 800 золотых монет
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама