14:23:51 Четверг, 11 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области собрано более 3 млн. тонн зерна

13:00 | 11.09.2025 | АПК

Печать

Пенза, 11 сентября 2025. PenzaNews. Более 3 млн. тонн зерна собрано на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области собрано более 3 млн. тонн зерна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенские аграрии демонстрируют достойные результаты уборочной кампании — в регионе получено более 3 млн. тонн зерна! К настоящему моменту обмолочено уже 760 тыс. га посевов, или 90% от плана», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 11 сентября.

Глава региона уточнил, что средняя урожайность зерновых составляет 39,7 центнера с га.

«Также завершена уборка ржи, в активной фазе — сбор сахарной свеклы и подсолнечника», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор напомнил, что в 2025 году зерновыми и зернобобовыми культурами, включая кукурузу, было засеяно 846 тыс. га, подсолнечником — 313 тыс. га, сахарной свеклой — 65 тыс. га.

«К слову, в сельхозоборот в этом году нам удалось ввести 7,7 тыс. га ранее не используемой пашни. Вместе с сельхозпроизводителями боремся за каждый плодородный гектар, потому что от этого зависит продовольственная независимость и нашего региона, и нашей страны», — подчеркнул он.


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме ДТП в Малосердобинском районе унесло жизнь мужчины
В пензенском центре СВМП установлена автоматизированная линия иммунохемилюминесцентного анализа крови Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 300 тыс. рублей
Житель Пензенской области планировал незаконно завладеть 670 железнодорожными вагонами на территории ДНР и ЛНР Дмитрий Выприцкий трудоустроен в никольскую районную ДШИ по программе «Земский работник культуры»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама