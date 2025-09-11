В Пензенской области собрано более 3 млн. тонн зерна АПК

Пенза, 11 сентября 2025. PenzaNews. Более 3 млн. тонн зерна собрано на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенские аграрии демонстрируют достойные результаты уборочной кампании — в регионе получено более 3 млн. тонн зерна! К настоящему моменту обмолочено уже 760 тыс. га посевов, или 90% от плана», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 11 сентября.

Глава региона уточнил, что средняя урожайность зерновых составляет 39,7 центнера с га.

«Также завершена уборка ржи, в активной фазе — сбор сахарной свеклы и подсолнечника», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор напомнил, что в 2025 году зерновыми и зернобобовыми культурами, включая кукурузу, было засеяно 846 тыс. га, подсолнечником — 313 тыс. га, сахарной свеклой — 65 тыс. га.

«К слову, в сельхозоборот в этом году нам удалось ввести 7,7 тыс. га ранее не используемой пашни. Вместе с сельхозпроизводителями боремся за каждый плодородный гектар, потому что от этого зависит продовольственная независимость и нашего региона, и нашей страны», — подчеркнул он.