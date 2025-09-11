22:08:46 Четверг, 11 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе молодой человек несколько дней катался на чужом скутере, после чего частично разобрал его и спрятал

18:01 | 11.09.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 11 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность ранее привлекавшегося к уголовной ответственности юноши 2007 года рождения к пропаже белого скутера «Motoland Orlando», оставленного на парковке около жилого дома в Пензе.

В Пензе молодой человек несколько дней катался на чужом скутере, после чего частично разобрал его и спрятал. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Злоумышленник не стал отрицать вину и дал признательные показания. Он пояснил, что неоднократно видел скутер на парковке около этого дома. Молодому человеку понравилось транспортное средство, и он решил на нем покататься. В ночное время юноша пришел на территорию парковки, замкнув провода, он завел скутер и поехал кататься по городу. Прогулки на мототранспорте юноша осуществлял в течение нескольких дней, затем он частично разобрал его и спрятал около своего дома», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что в настоящее время похищенное изъято.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Кража»]. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — уточняется в тексте.


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме В пензенском художественном училище открыта выставка дипломных работ выпускников 2025 года
Средняя номинальная зарплата в Пензенской области превысила 70,7 тыс. рублей На одном из участков трассы Р-207 в Пензенской области завершены ремонтные работы
Премьера спектакля «Пенза-19» состоится 13 сентября ДТП в Малосердобинском районе унесло жизнь мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама