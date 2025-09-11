В Пензе молодой человек несколько дней катался на чужом скутере, после чего частично разобрал его и спрятал Криминал

Пенза, 11 сентября 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность ранее привлекавшегося к уголовной ответственности юноши 2007 года рождения к пропаже белого скутера «Motoland Orlando», оставленного на парковке около жилого дома в Пензе.

«Злоумышленник не стал отрицать вину и дал признательные показания. Он пояснил, что неоднократно видел скутер на парковке около этого дома. Молодому человеку понравилось транспортное средство, и он решил на нем покататься. В ночное время юноша пришел на территорию парковки, замкнув провода, он завел скутер и поехал кататься по городу. Прогулки на мототранспорте юноша осуществлял в течение нескольких дней, затем он частично разобрал его и спрятал около своего дома», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что в настоящее время похищенное изъято.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Кража»]. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — уточняется в тексте.