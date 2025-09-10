17:45:47 Среда, 10 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области ожидаются заморозки

13:06 | 10.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 10 сентября 2025. PenzaNews. Заморозки от 0ºС до -2ºС ожидаются в Пензенской области ночью и утром в четверг, 11 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области ожидаются заморозки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности: в ночные и утренние часы 11 сентября 2025 года местами по Пензенской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0ºС...-2°С», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений: их необходимо защитить, укрыв полимерной пленкой или нетканым материалом.

Кроме того, в сообщении отмечается, что заморозки могут спровоцировать рост числа ДТП, автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период.

«Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — добавляется в тексте.


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 300 тыс. рублей
Житель Пензы лишился более 65 тыс. долларов в надежде заработать на криптовалюте Привокзальная площадь в Пензе будет закрыта 4-6 сентября
На Ахунском переезде в Пензе 4-5 сентября будут вводиться ограничения Пожар в частном секторе в Канаевке локализован на площади 350 кв. метров
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама