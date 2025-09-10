В Пензе на кольце в «Арбековской заставе» приоритетным станет движение в направлении проспекта Строителей Общество

Пенза, 10 сентября 2025. PenzaNews. Схема организации дорожного движения на кольце в микрорайоне «Арбековская застава» города Пензы будет изменена, приоритет получат водители, следующие в направлении проспекта Строителей. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов.

«Провели с коллегами выездное совещание по организации дорожного движения на кольце в «Арбековской заставе». После оценки транспортной ситуации, которая стала затруднена в том числе из-за ремонтных работ на трассе М5 «Урал», приняли решение сделать направление по проспекту Строителей приоритетным. Планируем внести изменения уже с этого четверга», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 9 сентября.

Олег Денисов добавил, что также будет рассмотрена возможность расширения проезжей части на улице 65-летия Победы, которая станет второстепенной.

«Речь идет об участке от кольца в восточном направлении до федеральной трассы», — уточнил он.

Глава Пензы пояснил, что городскому управлению градостроительства и архитектуры поручено выполнить анализ топографической съемки улицы.

«Это позволит определить наиболее оптимальную сторону для возможного уширения дороги с учетом размещения инженерных коммуникаций. Результаты обследования земельного участка передадим в проектную организацию для дальнейшего расчета ориентировочной стоимости ПСД и строительных работ», — написал Олег Денисов.