17:45:33 Среда, 10 сентября
В Пензе прошли межведомственные антитеррористические учения

09:28 | 10.09.2025 | Общество

Пенза, 10 сентября 2025. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения прошли под руководством оперативного штаба в Пензенской области на территории Пензы.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

По легенде, диверсионно-террористическая группа совершила вооруженное нападение на одно из предприятий.

С целью минимизации последствий теракта, а также розыска и нейтрализации «преступников» и их возможных пособников сотрудниками правоохранительных органов был реализован комплекс оперативно-разыскных и антитеррористических мер.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

В рамках учений оперативным штабом и подразделениями, выделенными для борьбы с терроризмом, были отработаны задачи по организации межведомственного взаимодействия, проведены мероприятия по оцеплению территории, эвакуации граждан, а также ликвидации последствий теракта, в том числе связанных с распространением опасных веществ.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

В результате проведенных мероприятий были установлены места нахождения условных террористов и их пособников, которые были нейтрализованы силами подразделений специального назначения.

Руководителем оперативного штаба в Пензенской области дана оценка действиям участников учений, отмечен полученный дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.


