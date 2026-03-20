В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации в сфере транспорта

10:51 | 20.03.2026 | Общество

Пенза, 20 марта 2026. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области обнародовала итоги очередного этапа спецоперации в сфере транспорта, проведенного на дорогах региона совместно с УМВД и Росгвардией в период с 21 февраля по 9 марта 2026 года.

В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации в сфере транспорта

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

«УФСБ России по Пензенской области [...] проведен очередной этап спецоперации в сфере транспорта, направленный на выявление, предупреждение, пресечение на канале автомобильных перевозок контрабанды, незаконной перевозки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и веществ, незаконной миграции, а также выявление лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания. [...] Установлено местонахождение двоих граждан, находящихся в федеральном розыске (лица переданы инициаторам розыска); проверено 1 тыс. 220 автомобилей и 1 тыс. 47 лиц на предмет розыска», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе указано также, что составлено 407 протоколов об административных правонарушениях.


