В Нижнеломовском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

14:45 | 20.03.2026 | Общество

Пенза, 20 марта 2026. PenzaNews. Житель Нижнеломовского района Пензенской области 1966 года рождения угрожал 60-летней сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

«В ходе опроса заявительницы установлено, что ее сожитель злоупотребляет спиртными напитками. В ходе застолья женщина высказала сожителю свое недовольство в употреблении спиртного. Мужчине не понравилось замечание женщины. На этой почве между ними возник конфликт. Злоумышленник подошел к потерпевшей и стал размахивать перед ней ножом, угрожая убийством. Заявительнице удалось вырваться, после чего она обратилась за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.


