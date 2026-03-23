В Пензе «Ростелеком» представил настольную игру «Безопасный интернет» на круглом столе по корпоративному волонтерству

Пенза, 23 марта 2026. PenzaNews. «Ростелеком» представил настольную игру «Безопасный интернет» в ходе круглого стола, посвященного развитию корпоративного волонтерства в Пензенской области.

Мероприятие было организовано благотворительным фондом «Выручаем» и собрало представителей органов власти, некоммерческих организаций и бизнеса.

Игра в доступной форме знакомит детей с правилами поведения в сети и основными киберрисками.

Как отметил директор Пензенского филиала «Ростелекома» Василий Русаков, проект реализован в сотрудничестве с детским журналом «Радуга» из Республики Коми.

«В настоящее время игра масштабирована на всю Россию. Волонтеры «Ростелекома» уже используют настольную игру в просветительских проектах: в Пензе в городской библиотеке №2 для пятиклассников проходят лекции «Цифровой мир: жить безопасно», а в мае состоится чемпионат по игре», — сказал он.

Особое внимание уделено социальной миссии: игру применяют в детских домах и приютах. Волонтеры «Ростелекома» в феврале провели чемпионат для воспитанников отделения социального приюта социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов в Кичкилейке.

Заседание круглого стола завершилось подписанием соглашений о сотрудничестве между фондом «Выручаем» и НКО Пензенской области, а также составлением календарного плана совместных волонтерских мероприятий.

Несколько экземпляров игры «Безопасный интернет» было передано волонтерам фонда, сообщает пресс-служба Пензенского филиала «Ростелекома».