В Пензенской области прошли межведомственные антитеррористические учения

17:18 | 23.03.2026 | Общество

Пенза, 23 марта 2026. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения прошли под руководством оперативного штаба в Пензенской области на территории региона.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

По легенде, условные террористы совершили атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов и вооруженное нападение на одно из предприятий области.

С целью минимизации последствий теракта, а также розыска и нейтрализации «преступников» и их возможных пособников сотрудниками правоохранительных органов был реализован комплекс оперативно-разыскных и антитеррористических мер.

В рамках учений оперативным штабом и подразделениями, выделенными для борьбы с терроризмом, были отработаны задачи по организации межведомственного взаимодействия, эвакуации граждан, оцеплению лесного массива, в котором скрылись «преступники», их поиску.

В результате проведенных мероприятий были установлены места нахождения условных террористов и их пособников, которые были блокированы и нейтрализованы силами подразделений специального назначения.

Руководителем оперативного штаба в Пензенской области дана оценка действиям участников учений, отмечен полученный дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.


Читайте также
В Пензе «Ростелеком» представил настольную игру «Безопасный интернет» на круглом столе по корпоративному волонтерству В Пензе росгвардейцы задержали двоих мужчин, которые устроили драку в ночном клубе
Жительница Пензы по совету незнакомца перевела 270 тыс. рублей на «безопасный счет» В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в термальный комплекс
В Нижнеломовском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе столкнулись три автомобиля, один из водителей госпитализирован
Все новости
Актуальное

