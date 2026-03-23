В Пензенской области прошли межведомственные антитеррористические учения

Пенза, 23 марта 2026. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения прошли под руководством оперативного штаба в Пензенской области на территории региона.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

По легенде, условные террористы совершили атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов и вооруженное нападение на одно из предприятий области.

С целью минимизации последствий теракта, а также розыска и нейтрализации «преступников» и их возможных пособников сотрудниками правоохранительных органов был реализован комплекс оперативно-разыскных и антитеррористических мер.

В рамках учений оперативным штабом и подразделениями, выделенными для борьбы с терроризмом, были отработаны задачи по организации межведомственного взаимодействия, эвакуации граждан, оцеплению лесного массива, в котором скрылись «преступники», их поиску.

В результате проведенных мероприятий были установлены места нахождения условных террористов и их пособников, которые были блокированы и нейтрализованы силами подразделений специального назначения.

Руководителем оперативного штаба в Пензенской области дана оценка действиям участников учений, отмечен полученный дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.