21:14:23 Понедельник, 23 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко по видеосвязи выступил на заседании совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации

17:43 | 23.03.2026 | Общество

Печать

Пенза, 23 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко по видеосвязи принял участие в заседании совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации.

Олег Мельниченко по видеосвязи выступил на заседании совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации

Фото: Pnzreg.ru

«Заместитель председателя Совета Федерации Константин Иосифович Косачев назвал интересным и заслуживающим внимания опыт Пензенской области по работе с молодежью. Такая оценка дана по итогам моего доклада в режиме видеоконференцсвязи на заседании совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации РФ», — написал Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 23 марта.

Он подчеркнул, что укрепление гражданского самосознания и единства — один из ключевых вопросов российской государственной политики.

По словам губернатора, «для Пензенской области это особенно актуально, учитывая, что в регионе проживает порядка 100 национальностей».

«Одно из направлений работы — историко-краеведческое. Школьники и студенты участвуют в движении исторической реконструкции, «Школе юного археолога», научно-исследовательской работе. Мы формируем сознание единства народов Пензенского региона в общем контексте истории», — отметил Олег Мельниченко.

«Еще одно направление — военно-патриотическая и правоохранительная деятельность. С 2022 года в Пензенской области действует отряд содействия полиции «Тигр». Растет интерес молодежи к юнармейскому движению, особенно к военно-патриотическим сборам «Гвардеец», в которых в прошлом году приняли участие команды регионов ПФО, ДНР, ЛНР, Запорожской области, а также Брестской области Республики Беларусь. Воспитываем у ребят чувство сопричастности к нашей общей истории, к судьбе Родины», — добавил губернатор.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама