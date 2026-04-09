Сальмонелла обнаружена в продукции АО «Васильевская птицефабрика» Общество

Пенза, 9 апреля 2026. PenzaNews. Сальмонелла обнаружена в мясе цыплят-бройлеров изготовителя «Васильевская птицефабрика» (Пензенская область) после регистрации очага сальмонеллезной инфекции среди воспитанников и сотрудников частных детских садов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В нем поясняется, что после регистрации случаев острых кишечных инфекций среди воспитанников и сотрудников детских дошкольных образовательных учреждений ГК «Эрудит» были организованы санитарно-эпидемиологические расследования в отношении учреждений, входящих в группу компаний, организатора питания – ООО «Альфа Групп» и поставщика пищевой продукции – ООО «Лидер Групп».

«В целях недопущения распространения сальмонеллезной инфекции среди воспитанников и сотрудников учреждений группы компаний «Эрудит» и проведения комплекса противоэпидемических мероприятий деятельность 47 учреждений приостановлена», — говорится в сообщении.

В нем указано, что в ходе расследования в отношении организатора питания были выявлены грубые нарушения: предприятия не обеспечены достаточным количеством производственного оборудования, нарушена технология приготовления, поставка готовой продукции осуществлялась без соблюдения температурного режима и условий транспортировки, без информации о дате и времени изготовления; на предприятиях не созданы условия для соблюдения личной гигиены персоналом; допуск к работе декретированного контингента осуществлялся без медобследования и гигиенического обучения; была выявлена продукция с признаками порчи и истекшим сроком годности.

«В связи с выявленными грубыми нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства, создающими угрозу причинения вреда жизни и здоровью, межрегиональным управлением в соответствии с КоАП РФ применен временный запрет деятельности трех производственных площадок оператора питания – ООО «Альфа Групп». [...] Решением суда от 3 апреля 2026 года деятельность оператора питания – ООО «Альфа Групп» по адресу: Ленинградская область, Всеволожск, улица Севастопольская, 2, приостановлена на срок 30 суток с момента временного запрета», — говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в ходе расследования в отношении поставщика пищевой продукции также были выявлены нарушения: допуск к работе декретированного контингента осуществлялся без медобследования и гигиенического обучения; отсутствовали дезинфицирующие средства.

В нем добавляется, что по результатам лабораторных исследований в отобранной пробе мяса цыплят-бройлеров изготовителя – АО «Васильевская птицефабрика» (Пензенская область) выявлена сальмонелла.

«Продукция в количестве более 500 кг изъята из оборота», — сказано в тексте.

В сообщении подчеркивается, что проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается.