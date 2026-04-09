В пензенском краеведческом музее пройдет выставка «Время первых»

14:11 | 09.04.2026 | Общество

Пенза, 9 апреля 2026. PenzaNews. Выставка «Время первых», посвященная 65-летию первого полета человека в космос, начнет работу в здании пензенского государственного краеведческого музея на улице Красной в предстоящую пятницу, 10 апреля.

В пензенском краеведческом музее пройдет выставка «Время первых». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

Согласно информации, размещенной на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, в экспозиции будут представлены памятные открытки и сувениры, посвященные собакам Белке и Стрелке.

«Также можно увидеть коллекцию открыток и значков, посвященных Юрию Гагарину. Здесь же выставлено знаменитое письмо Юрия Алексеевича директору Сердобского часового завода товарищу Бесову с просьбой о создании часов «Космос» и образец этих часов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что посетители смогут ознакомиться с личными вещами выдающихся земляков — советского ученого и генерал-лейтенанта Ивана Мещерякова и летчика-космонавта Александра Самокутяева.


Читайте также
Жительница Земетчинского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности Житель Лунинского района осужден за угрозы в адрес судебного пристава-исполнителя
В Пензе мужчина после звонка «следователя» передал незнакомцу пакет с 500 тыс. рублей В Пензе пенсионерка перечислила на «безопасный счет» 2 млн. рублей
Житель Сердобского района подвергся вымогательству после отправки интимных фото незнакомцу В Пачелмском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

