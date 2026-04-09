Более 1,1 тыс. призывников планируется отправить в армию из Пензенской области весной 2026 года

Пенза, 9 апреля 2026. PenzaNews. Более 1,1 тыс. призывников планируется отправить из Пензенской области к месту прохождения военной службы весной 2026 года. Об этом сообщил военный комиссар региона Андрей Сурков.

«Призывники к месту прохождения военной службы, как и ранее, будут отправляться два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Весной 2026 года из региона планируется отправить более 1,1 тыс. призывников. Комплектование войск нашими призывниками будет осуществляться для всех родов и видов Вооруженных сил Российской Федерации по всем военным округам. Первые отправки — с 10 апреля», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в областном правительстве.

Военный комиссар Пензенской области напомнил, что в соответствии с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, с 1 января 2026 года призыв граждан на военную службу осуществляется в течение всего календарного года.

«По заявлению начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковника Евгения Бурдинского, срок военной службы остается неизменным — 1 год, и для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Те же, чей срок службы истекает этой весной, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — подчеркнул военный комиссар Пензенской области, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте облправительства.