Законодательное собрание утвердило 11 членов Общественной палаты Пензенской области Общество

Пенза, 24 апреля 2026. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области утвердило 11 членов Общественной палаты региона в ходе 36-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 24 апреля.

Их кандидатуры ранее представили некоммерческие организации, в том числе региональные общественные объединения.

В утвержденный список вошли:

Андрей Глухов, исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «СпецТехСтрой»;

Сергей Зиновьев, председатель совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Пензенской области;

Максим Костюшин, специалист по организации работы в городе Пензе регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Пензенской области;

Юрий Краснов, заместитель директора по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области»;

Олег Куроедов, руководитель регионального исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Пензенской области;

Элина Маткова, директор средней общеобразовательной школы №65/23 города Пензы;

Елена Первушкина, председатель общественной организации «Региональная мордовская национально-культурная автономия Пензенской области»;

Дмитрий Поворов, старший специалист – эксперт военного комиссариата Пензенской области;

Ирина Пузракова, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»;

Юлия Толубанова, специалист по связям с общественностью группы компаний «Дионис»;

Владимир Холзинев, председатель пензенской региональной общественной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».

Общественная палата Пензенской области состоит из 33 человек.

Ранее 11 человек утвердил губернатор Олег Мельниченко.

Планируется, что в ближайшее время члены Общественной палаты, утвержденные губернатором и Заксобранием, определят еще 11 человек из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории региона.