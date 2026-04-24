Законодательное собрание утвердило 11 членов Общественной палаты Пензенской области
Пенза, 24 апреля 2026. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области утвердило 11 членов Общественной палаты региона в ходе 36-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 24 апреля.
Их кандидатуры ранее представили некоммерческие организации, в том числе региональные общественные объединения.
В утвержденный список вошли:
Андрей Глухов, исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «СпецТехСтрой»;
Сергей Зиновьев, председатель совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Пензенской области;
Максим Костюшин, специалист по организации работы в городе Пензе регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Пензенской области;
Юрий Краснов, заместитель директора по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области»;
Олег Куроедов, руководитель регионального исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Пензенской области;
Элина Маткова, директор средней общеобразовательной школы №65/23 города Пензы;
Елена Первушкина, председатель общественной организации «Региональная мордовская национально-культурная автономия Пензенской области»;
Дмитрий Поворов, старший специалист – эксперт военного комиссариата Пензенской области;
Ирина Пузракова, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»;
Юлия Толубанова, специалист по связям с общественностью группы компаний «Дионис»;
Владимир Холзинев, председатель пензенской региональной общественной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».
Общественная палата Пензенской области состоит из 33 человек.
Ранее 11 человек утвердил губернатор Олег Мельниченко.
Планируется, что в ближайшее время члены Общественной палаты, утвержденные губернатором и Заксобранием, определят еще 11 человек из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории региона.