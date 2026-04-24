Олег Мельниченко утвердил 11 членов нового состава Общественной палаты Пензенской области

12:00 | 24.04.2026 | Общество

Пенза, 24 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко подписал указ «Об утверждении членов Общественной палаты Пензенской области».

Фото из архива ИА «PenzaNews»

В список из 11 человек вошли:

Денис Абрамов, заместитель генерального директора ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс»;

Алексей Картушин, начальник отдела по обеспечению деятельности отряда содействия полиции «Тигр» исполнительной дирекции ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области»;

Оксана Керимова, директор Пензенского казачьего института технологий – филиала Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского;

Ольга Клейменова, руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Пензенской области;

Софья Львова-Белова, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Квартал Луи»;

Алла Маркова, председатель пензенской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации;

Павел Матюшечкин, секретарь Пензенской епархии;

Владимир Подобед, председатель союза «Пензенская областная торгово-промышленная палата»;

Читайте также

Олег Мельниченко попросил Владимира Подобеда продолжить работу на посту председателя пензенской ТПП

Асиат Уразаев, муфтий централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Пензенской области»;

Анатолий Цыкалов, председатель пензенской областной общественной организации всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Оксана Чубарь, директор ГТРК «Пенза».

Общественная палата Пензенской области состоит из 33 человек.

Из них 11 человек утверждает губернатор, еще 11 — Законодательное собрание по представлению некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

После этого члены Общественной палаты, утвержденные губернатором и Заксобранием, определяют еще 11 членов из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории региона.


Читайте также
Василий Чирков получил удостоверение и нагрудный знак депутата Заксобрания Пензенской области «Ростелеком» выступил партнером конкурса школьных медиацентров в Пензенской области
Житель Пензенской области подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере Житель Нижнего Ломова, повторно попавшийся за рулем в нетрезвом виде, получил 240 часов обязательных работ и лишился автомобиля
Жительница Белинского района получила условный срок за покушение на дачу взятки полицейскому Жительница Заречного лишилась 300 тыс. рублей после сообщения о замене ключа от домофона
