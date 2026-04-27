В Пензенской области на детскую летнюю оздоровительную кампанию выделено 567 млн. рублей Общество

Пенза, 27 апреля 2026. PenzaNews. 567 млн. рублей выделено из бюджета Пензенской области на детскую летнюю оздоровительную кампанию в 2026 году, по сравнению с 2025-м финансирование увеличено на 10%. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Готовим детские лагеря к приему школьников в летние каникулы. Считаю принципиальным каждый год увеличивать сумму финансирования, несмотря ни на какие трудности. В этом году на детский отдых из бюджета Пензенской области выделено на 10% больше средств, чем в прошлом. Направлено 567 млн. рублей, из них 195 млн. рублей — на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также поручил обеспечить доступность летнего отдыха для детей участников СВО и ребят с ограниченными возможностями здоровья», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в понедельник, 27 апреля.

Он уточнил, что будут работать 15 загородных лагерей, 319 лагерей дневного пребывания, 22 лагеря труда и отдыха и один палаточный.

«К концу мая планируем закончить возведение в Каменском районе нового модульного корпуса лагеря «Березка». Это позволит увеличить число отдыхающих на 50 ребят в каждую смену», — добавил губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что на особом контроле находится оздоровительный лагерь «Приморский» на Черноморском побережье, который, по его словам, «у детей Пензенской области пытались украсть нечистые дельцы».

«Его территорию уже раздробили на отдельные участки, чтобы было легче передавать в частные руки. Но провернуть «сделку века» махинаторы не успели. В этом сезоне «Приморский» впервые начинает работать как государственное автономное учреждение. Отобрать его у жителей Пензенской области никому не позволим», — написал глава региона.