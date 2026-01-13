22:27:59 Вторник, 13 января
Подписано постановление о создании государственного автономного учреждения Пензенской области «Приморский»

14:00 | 13.01.2026 | Экономика

Пенза, 13 января 2026. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подписал постановление о создании государственного автономного учреждения «Приморский».

Подписано постановление о создании государственного автономного учреждения Пензенской области «Приморский». Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Создать государственное автономное учреждение Пензенской области «Приморский», — говорится в документе, датированном 12 января.

В нем указано, что юридический адрес учреждения — Краснодарский край, город Геленджик, село Кабардинка, улица Мира, 5.

«Установить, что основными целями деятельности учреждения являются: создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего творческого, личностного развития и формирования внутренней позиции личности, социального становления личности ребенка, эффективной социализации детей, в том числе для развития их коммуникативных и лидерских качеств, формирования у детей готовности к выполнению разнообразных социальных функций в обществе, удовлетворения индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом; обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-патриотического, физического, трудового воспитания детей; охрана и укрепление здоровья детей; формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей культуры детей; профессиональная ориентация детей», — уточняется в тексте.

Из постановления следует, что функции и полномочия учредителя ГАУ ПО «Приморский» будет выполнять министерство образования Пензенской области.

Документом утвержден перечень недвижимого имущества, планируемого для закрепления на праве оперативного управления за учреждением. В него включено 15 объектов, в числе которых — административный, лечебный, спальные корпуса, клуб-столовая, а также другие.


