В Пензенской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал» Общество

Пенза, 15 июня 2026. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», направленное на противодействие незаконной миграции, прошло в Пензенской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального УМВД, в мероприятии были задействованы сотрудники органов внутренних дел, представители военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону и ОМОН регионального управления Росгвардии.

«Осуществлено более 450 проверок мест массового пребывания иностранных граждан. [...] Выявлено более 200 нарушений в сфере миграции. По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях. [...] Также в ходе мероприятия выявлено четыре преступления в сфере миграционного законодательства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Пензенской области помещено 28 иностранных граждан, которые в принудительном порядке будут выдворены из Российской Федерации.

«Следователями военного следственного отдела СК России по Пензенскому гарнизону выписано 45 повесток для постановки на воинский учет лицам, принявшим гражданство Российской Федерации. К тому же, участники мероприятия провели разъяснительную работу с работодателями иностранных граждан. Им напомнили о действующем законодательстве, регулирующем привлечение и использование иностранных работников, а также об ответственности за нарушение миграционных правил», — поясняется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что мероприятия по противодействию незаконной миграции будут продолжены.