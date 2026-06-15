В Пензе более 97 тыс. человек приняли участие в месячнике по благоустройству — Олег Денисов Общество

Пенза, 15 июня 2026. PenzaNews. Более 97 тыс. человек приняли участие в прошедшем в Пензе месячнике по благоустройству. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

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«Более 97 тыс. человек. Столько пензенцев приняли участие в месячнике по благоустройству, который завершился 12 июня. Свой вклад в общее дело внесли все. «Пензавтодор» приводил в порядок дороги, парки и скверы, мыл ограждения, прочищал ливневки. Городской полигон по путевым листам от районных администраций бесплатно принимал мусор. Трудовые коллективы промышленных предприятий, объектов потребительского рынка, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК прибирали подведомственные участки. Конечно, не остались в стороне и активные горожане — они облагораживали свои дворы, придомовые территории, общественные пространства», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в понедельник, 15 июня.

«Коротко о результатах: убрали почти 7,8 млн. кв. метров городских территорий; привлекли больше 1 тыс. единиц спецтехники; вывезли порядка 21 тыс. кубометров мусора», — уточнил глава города.

Олег Денисов поблагодарил всех, кто присоединился к мероприятиям по благоустройству.

«Месячник закончился, но работа продолжается. Будем и дальше поддерживать чистоту в любимой Пензе. Вместе мы сможем больше», — подчеркнул он.