Олег Мельниченко и Виталий Садовников обсудили вопросы взаимодействия региона с управлением Росгвардии по Пензенской области Общество

Пенза, 17 июня 2026. PenzaNews. Рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и заместителя командующего Приволжским ордена Жукова округом войск национальной гвардии Российской Федерации Виталия Садовникова состоялась в региональном правительстве.

Фото: Max.ru/omelnichenko

Виталий Садовников поблагодарил Олега Мельниченко за высокий уровень взаимодействия органов власти в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Пензенской области, а также при выполнении задач специальной военной операции.

Отдельно заместитель командующего отметил успехи специального отряда быстрого реагирования «Агат».

«Это единственное на сегодняшний день подразделение, которое так активно применяет в работе беспилотные летательные аппараты», — подчеркнул Виталий Садовников.

«Хочу выразить Вам слова огромной благодарности за тот объем поддержки, который оказываете территориальному управлению Росгвардии, особенно в условиях дефицита финансирования. Это дорогого стоит», — сказал он.

Олег Мельниченко напомнил о содействии региона в работе по комплектованию войск национальной гвардии РФ и сообщил о новой практике приведения к присяге молодых сотрудников в торжественной обстановке.

В рамках визита Виталий Садовников посетил управление вневедомственной охраны, специальные подразделения — ОМОН «Страж» и СОБР «Агат», а также воинскую часть Росгвардии в Заречном. Он ознакомился с материально-технической базой, оценил уровень оснащенности и проверил готовность подразделений к выполнению задач, сообщает пресс-служба облправительства.