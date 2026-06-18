Олег Мельниченко поручил активизировать работу по профилактике несчастных случаев на воде Общество

Пенза, 18 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил активизировать в регионе работу по профилактике несчастных случаев на воде.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«На заседании областного правительства обсудили вопрос обеспечения безопасности на водоемах. В этом купальном сезоне в регионе будут действовать 38 пляжей, из них 36 уже открыты. Также создано 31 место отдыха у воды, где за безопасностью отдыхающих следят спасатели. Работники пензенского пожарно-спасательного центра проводят ежедневное патрулирование акватории реки Суры и Сурского водохранилища. Со своей стороны поручил увеличить рейдовую активность в местах несанкционированного купания и усилить профилактическую работу с населением», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в четверг, 18 июня.

Глава региона добавил, что с начала купального сезона уже погибли три человека.

«С 1 июня с целью предупреждения несчастных случаев межведомственные группы из представителей органов власти и общественности провели 485 рейдов, при этом составлено только 10 протоколов за нарушение правил поведения на водных объектах. Этого очень мало, учитывая, что одними из основных причин гибели на водоемах являются несоблюдение правил безопасности, отсутствие контроля за детьми, употребление алкогольных напитков», — констатировал Олег Мельниченко.

«Нам важно предотвратить трагедии, сохранить жизнь и здоровье пензенцев», — подчеркнул губернатор.