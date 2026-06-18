В Пензе 20-21 июня пройдет гастрофестиваль «Битва вкусов» Общество

Пенза, 18 июня 2026. PenzaNews. Третий региональный гастрономический фестиваль «Битва вкусов» пройдет в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе в предстоящие выходные, 20 и 21 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

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«Организатором выступает центр развития креативных индустрий фонда «Мой бизнес» при поддержке министерства экономического развития и промышленности Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что программа мероприятия включает в себя проведение отборочного этапа всероссийского проекта «Битва на кухне».

«Особенность шоу — необычный формат: профессиональным шеф-поварам запрещено прикасаться к продуктам, плитам и кухонному инвентарю, их задача — руководить процессом исключительно голосом, а все блюда готовят блогеры и участники, зачастую далекие от профессиональной кухни», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что также в рамках фестиваля будут организованы дегустации, различные мастер-классы и выступления музыкальных коллективов.