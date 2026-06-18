20:03:27 Четверг, 18 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 20-21 июня пройдет гастрофестиваль «Битва вкусов»

16:06 | 18.06.2026 | Общество

Печать

Пенза, 18 июня 2026. PenzaNews. Третий региональный гастрономический фестиваль «Битва вкусов» пройдет в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе в предстоящие выходные, 20 и 21 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

В Пензе 20-21 июня пройдет гастрофестиваль «Битва вкусов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Организатором выступает центр развития креативных индустрий фонда «Мой бизнес» при поддержке министерства экономического развития и промышленности Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что программа мероприятия включает в себя проведение отборочного этапа всероссийского проекта «Битва на кухне».

«Особенность шоу — необычный формат: профессиональным шеф-поварам запрещено прикасаться к продуктам, плитам и кухонному инвентарю, их задача — руководить процессом исключительно голосом, а все блюда готовят блогеры и участники, зачастую далекие от профессиональной кухни», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что также в рамках фестиваля будут организованы дегустации, различные мастер-классы и выступления музыкальных коллективов.


Читайте также
В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» В Кузнецком районе столкнулись «ГАЗель» и «КамАЗ», один из водителей госпитализирован
В Сердобском районе мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля Станислав Плюхин провел личный прием граждан
Жителю Башмаковского района грозит до пяти лет лишения свободы за кражу электронных подарочных сертификатов Жительница Нижнеломовского района подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама