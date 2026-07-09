В Заречном в пруд зоны отдыха «Лесная» добавили очередную партию биопрепаратов для очистки воды Общество

Заречный, 9 июля 2026. PenzaNews. Второй с начала 2026 года этап добавления биопрепаратов в пруд зоны отдыха «Лесная» проведен в Заречном Пензенской области для очистки воды. Об этом сообщил глава ЗАТО Алексей Костин.

Фото: канал Алексея Костина в мессенджере «Макс»

«Продолжаем восстанавливать пруд в зоне отдыха «Лесная». Сотрудники управления МТО Заречного провели уже второй в этом году этап добавления биопрепаратов в воду. Первый этап состоялся 15 мая. Используем те же препараты, что и прошлым летом. «Альголизосорб» применяется в пляжной зоне, он активно уничтожает нитчатую водоросль. По всему объему пруда распределили «Альготексплит», который расщепляет донные отложения. Один из самых важных компонентов — «Альготек Аква», или хлорелла. Эта бактерия эффективно борется с цветением синезеленых водорослей, значительно улучшает кормовую базу для рыб, являясь пищей для зоопланктона. А еще хлорелла повышает прозрачность воды, насыщает ее кислородом и устраняет неприятный запах», — написал Алексей Костин в своем канале в мессенджере «Макс» в четверг, 9 июля.

Он поблагодарил бизнесмена Артема Шкодина за финансовую помощь в приобретении биопрепаратов.

«Третий этап добавления биопрепаратов запланирован на середину августа», — добавил глава города.

Отвечая на возникающий у зареченцев вопрос о том, почему на поверхности пруда появилась масса, похожая на пену, Алексей Костин сообщил, что это отцветшие синезеленые водоросли.

«Из-за погоды второй этап добавления биопрепаратов пришлось перенести на более поздний срок, это поспособствовало скоплению водорослей. Кроме того, мы планируем отремонтировать дамбу. Поэтому сейчас выключены скважины, и вода в пруд искусственным образом не поступает. Нужно понизить уровень воды, чтобы можно было провести ремонт», — пояснил глава Заречного.