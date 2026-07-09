Суд в Пензе взыскал 100 тыс. рублей в пользу фельдшера, в голову которой влетела шайба на хоккейном матче Общество

Пенза, 9 июля 2026. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы взыскал с областной станции скорой медицинской помощи в пользу фельдшера компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей за травму, полученную при исполнении трудовых обязанностей во время хоккейного матча. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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«Судом установлено, что истец с августа 2010 года состоит в должности фельдшера скорой медицинской помощи в ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи». В октябре 2025 года она в соответствии с графиком работы в составе выездной бригады скорой помощи была на спортивном мероприятии. Во время хоккейного матча она получила удар шайбой в голову, от которого потеряла сознание, упала с высоты собственного роста, ударившись затылком об лавку, после чего была доставлена в больницу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту получения травмы при исполнении трудовых обязанностей был утвержден акт о несчастном случае на производстве и установлена утрата профессиональной трудоспособности в размере 20%.

«Согласно заключению государственного инспектора труда, основной причиной несчастного случая явились недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. Представитель ответчика в судебном заседании с исковыми требованиями не согласился. Суд пришел к выводу о наличии причинно-следственной связи между нарушением работодателем требований нормативно-правовых актов, выразившихся в допуске работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения, и несчастным случаем, в результате которого истцу был причинен вред здоровью», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что при определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание, что причиной несчастного случая среди прочего явились неосторожность и невнимательность фельдшера, в итоге исковые требования были удовлетворены частично.

«Решение не вступило в законную силу», — уточняется в пресс-релизе.