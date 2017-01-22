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Пензенский гимнаст Денис Аблязин стал отцом

09:25 | 22.01.2017 | Спорт

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Пенза, 22 января 2017. PenzaNews. 24-летний пензенский гимнаст Денис Аблязин и его супруга Ксения Семенова стали родителями.

Пензенский гимнаст Денис Аблязин стал отцом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В семье спортсменов родился мальчик.

Сына весом 3 кг 300 граммов и ростом 50 см назвали Ярославом.

Денис Аблязин и Ксения Семенова начали встречаться в 2012 году, а в 2016-м официально оформили свои отношения.

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Денис Аблязин — заслуженный мастер спорта России. Родился в Пензе 3 августа 1992 года. Пятикратный призер Олимпийских игр (2012, 2016), чемпион мира в вольных упражнениях (2014), многократный чемпион Европы и России, победитель Универсиады 2013 года в команде.

Ксения Семенова родилась в Новомосковске 20 октября 1992 года. Чемпионка мира в упражнениях на брусьях (2007), командном первенстве (2010). Чемпионка Европы в упражнениях на бревне (2008), брусьях (2008), многоборье (2009) и командном первенстве (2010).
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