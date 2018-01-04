В семейной эстафете по плаванию в Пензе приняли участие более 100 человек Спорт

Пенза, 4 января 2018. PenzaNews. 110 человек приняли участие в традиционной семейной эстафете по плаванию во дворце водного спорта «Сура» в среду, 3 января.

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В заплыве два по 25 метров среди детей 6–9 лет победителями стали Эдуард и Роман Кондратьевы. В категории от 10 до 13 лет быстрее всех к финишу пришли Ольга и Александр Мельниковы.

Состязания на дистанции три по 25 метров в младшей группе выиграли Виталий, Мария и Кирилл Власовы, а в старшей — Андрей, Ольга и Александр Мельниковы.

Всем детям, участвовавшим в эстафете, вручены новогодние подарки. Победители и призеры соревнований получили абонементы на бесплатное посещение плавательного бассейна и билеты в кино, сообщается на сайте дворца водного спорта «Сура».