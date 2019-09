Иван Белозерцев лично опробовал новый скалодром в Пензе

View this post on Instagram

Я боюсь высоты. Но любой страх можно преодолеть. Новый скалодром в ДС "Воейков" построен за средства областного бюджета для наших ребят. Такие спортивные площадки существуют всего в 6 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Красноярске, Перми и Тюмени. Теперь она есть и в Пензе. Чуть позже сделаем ещё одну такую стену, с более сложными трассами, чтобы проводить соревнования международного уровня. #скалодром #спортэтожизнь #преодолетьстрах #здоровыйобразжизни #небоятьсянового #Воейков #поддержкаспорта #Пенза