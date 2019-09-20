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Иван Белозерцев лично опробовал новый скалодром в Пензе

19:47 | 20.09.2019 | Спорт

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Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев лично опробовал новый скалодром, который торжественно открыт во дворце единоборств «Воейков» в Пензе в пятницу, 20 сентября.

Иван Белозерцев лично опробовал новый скалодром в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

Для предотвращения срыва с трассы и возможных травм глава региона использовал страховку.

«Я впервые подошел к этой стене. Ощущений и эмоций очень и очень много», — сказал Иван Белозерцев, делясь своими впечатлениями.

Он отметил успехи юных пензенцев, занимающихся спортивным скалолазанием, и выразил сожаление, что во времена его молодости не было подобных сооружений.

По официальным данным, на строительство скалодрома во дворце единоборств «Воейков» из бюджета Пензенской области было выделено 4,2 млн. рублей. На данный момент израсходовано около 3,8 млн. рублей.

Скалолазный модуль «Скорость» позволяет проводить соревнования любого класса, включая международные.

Подобные спортивные скалодромы имеются в шести городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Красноярске, Перми и Тюмени.

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Я боюсь высоты. Но любой страх можно преодолеть. Новый скалодром в ДС "Воейков" построен за средства областного бюджета для наших ребят. Такие спортивные площадки существуют всего в 6 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Красноярске, Перми и Тюмени. Теперь она есть и в Пензе. Чуть позже сделаем ещё одну такую стену, с более сложными трассами,  чтобы  проводить соревнования международного уровня. #скалодром #спортэтожизнь #преодолетьстрах #здоровыйобразжизни #небоятьсянового #Воейков #поддержкаспорта #Пенза

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