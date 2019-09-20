Иван Белозерцев лично опробовал новый скалодром в Пензе Спорт

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев лично опробовал новый скалодром, который торжественно открыт во дворце единоборств «Воейков» в Пензе в пятницу, 20 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Для предотвращения срыва с трассы и возможных травм глава региона использовал страховку.

«Я впервые подошел к этой стене. Ощущений и эмоций очень и очень много», — сказал Иван Белозерцев, делясь своими впечатлениями.

Он отметил успехи юных пензенцев, занимающихся спортивным скалолазанием, и выразил сожаление, что во времена его молодости не было подобных сооружений.

По официальным данным, на строительство скалодрома во дворце единоборств «Воейков» из бюджета Пензенской области было выделено 4,2 млн. рублей. На данный момент израсходовано около 3,8 млн. рублей.

Скалолазный модуль «Скорость» позволяет проводить соревнования любого класса, включая международные.

Подобные спортивные скалодромы имеются в шести городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Красноярске, Перми и Тюмени.