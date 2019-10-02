Пензенский «Дизель» прервал серию поражений Спорт

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный хоккейный клуб «Дизель» прервал серию из трех поражений, одержав победу над челябинским «Челметом» в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

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Счет в игре, состоявшейся вечером в минувший вторник, 1 октября, открыл пензенский нападающий Данил Макаров — 1:0.

Во втором отрезке встречи защитник «Челмета» Александр Шепелев сравнял результат, сразу после этого форвард «Дизеля» Никита Ли вновь вывел хозяев льда вперед, а еще через две минуты нападающий челябинской команды Кирилл Кошурников вновь восстановил равенство — 2:2.

Решающую шайбу в третьем периоде забросил форвард «Дизеля» Давид Думбадзе, итог матча — 3:2.

Таким образом, после десяти проведенных игр клуб располагается на 18 строчке турнирной таблицы. В его активе 9 очков.

Следующий матч «Дизель» проведет на выезде 7 октября. Его соперником станет «Рубин».