EN
17:32:37 Среда, 2 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский «Дизель» прервал серию поражений

08:47 | 02.10.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный хоккейный клуб «Дизель» прервал серию из трех поражений, одержав победу над челябинским «Челметом» в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

Пензенский «Дизель» прервал серию поражений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет в игре, состоявшейся вечером в минувший вторник, 1 октября, открыл пензенский нападающий Данил Макаров — 1:0.

Во втором отрезке встречи защитник «Челмета» Александр Шепелев сравнял результат, сразу после этого форвард «Дизеля» Никита Ли вновь вывел хозяев льда вперед, а еще через две минуты нападающий челябинской команды Кирилл Кошурников вновь восстановил равенство — 2:2.

Решающую шайбу в третьем периоде забросил форвард «Дизеля» Давид Думбадзе, итог матча — 3:2.

Таким образом, после десяти проведенных игр клуб располагается на 18 строчке турнирной таблицы. В его активе 9 очков.

Следующий матч «Дизель» проведет на выезде 7 октября. Его соперником станет «Рубин».

Загрузка...
Читайте также
За девять месяцев программой «Доступная среда» охвачено 12 почтовых отделений региона Заречный примет участие в проекте «Театр наций – театрам атомных городов»
Пензенский губернатор поручил активнее привлекать к труду осужденных Заключен под стражу житель Лопатинского района, обвиняемый в убийстве знакомого
В Заречном будет продолжено строительство велодорожки Пензенские поисковики примут участие в окружном слете в Кирове
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement