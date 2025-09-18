20:44:57 Четверг, 18 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе разработана новая схема организации дорожного движения на Привокзальной площади

10:02 | 18.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 18 сентября 2025. PenzaNews. Новая схема организации дорожного движения на Привокзальной площади разработана в Пензе. Это следует из сообщения, размещенного на сайте городской администрации.

В Пензе разработана новая схема организации дорожного движения на Привокзальной площади. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Совместно с ГБУ «Безопасный регион» разработана схема организации дорожного движения, которая позволит разграничить транспортные и пешеходные потоки. Документ предусматривает разделение территории с помощью островков безопасности на две зоны. Первая — ограниченного въезда — для автобусов большой и малой вместимости, транспорта организаций, заезд на территорию которых возможен только с этой зоны», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что назначение остановочных пунктов тоже будет разграничено: на одних будет осуществляться высадка пассажиров, на других — посадка.

«Вторая зона определена для стоянки легкового транспорта общей вместимостью 228 машиномест», — добавляется в сообщении.

В тексте указано, что отдельно будут обозначены парковки для легковых такси на 16 машиномест и для маломобильных групп населения на 24 машиноместа.

«Для удобства жителей и гостей города водителям будет предоставлено время на бесплатное размещение транспорта на Привокзальной площади. Время нахождения без взимания платы планируется установить в пределах 1 часа», — поясняется в нем.

В сообщении напоминается, что по территории Привокзальной площади проходят 33 маршрута общественного транспорта, в том числе городские, межмуниципальные и дачные.

«Введение новой схемы поможет избежать хаотичной парковки, сократить число нарушений правил дорожного движения, создать комфортную среду для посетителей вокзала», — подчеркивается в тексте.

В нем также обращается внимание на то, что Привокзальная площадь будет оборудована системой видеонаблюдения.

«Это позволит осуществлять круглосуточный контроль территории, оперативно реагировать на нештатные ситуации и повысить уровень безопасности водителей и пассажиров», — отмечается в сообщении.


Читайте также
Пензенская область вышла в лидеры по реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» В Пензе молодой человек несколько дней катался на чужом скутере, после чего частично разобрал его и спрятал
В Пензе в районе мотодрома «Сура» 13 сентября изменится схема движения В Пензе прокуратура выявила факты представления чиновниками недостоверных и неполных сведений о доходах
В Пензенскую область поступила очередная партия вакцин против гриппа Мошенники выманили у жительницы Кузнецка более 3,4 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама