В Пензе разработана новая схема организации дорожного движения на Привокзальной площади Общество

Пенза, 18 сентября 2025. PenzaNews. Новая схема организации дорожного движения на Привокзальной площади разработана в Пензе. Это следует из сообщения, размещенного на сайте городской администрации.

«Совместно с ГБУ «Безопасный регион» разработана схема организации дорожного движения, которая позволит разграничить транспортные и пешеходные потоки. Документ предусматривает разделение территории с помощью островков безопасности на две зоны. Первая — ограниченного въезда — для автобусов большой и малой вместимости, транспорта организаций, заезд на территорию которых возможен только с этой зоны», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что назначение остановочных пунктов тоже будет разграничено: на одних будет осуществляться высадка пассажиров, на других — посадка.

«Вторая зона определена для стоянки легкового транспорта общей вместимостью 228 машиномест», — добавляется в сообщении.

В тексте указано, что отдельно будут обозначены парковки для легковых такси на 16 машиномест и для маломобильных групп населения на 24 машиноместа.

«Для удобства жителей и гостей города водителям будет предоставлено время на бесплатное размещение транспорта на Привокзальной площади. Время нахождения без взимания платы планируется установить в пределах 1 часа», — поясняется в нем.

В сообщении напоминается, что по территории Привокзальной площади проходят 33 маршрута общественного транспорта, в том числе городские, межмуниципальные и дачные.

«Введение новой схемы поможет избежать хаотичной парковки, сократить число нарушений правил дорожного движения, создать комфортную среду для посетителей вокзала», — подчеркивается в тексте.

В нем также обращается внимание на то, что Привокзальная площадь будет оборудована системой видеонаблюдения.

«Это позволит осуществлять круглосуточный контроль территории, оперативно реагировать на нештатные ситуации и повысить уровень безопасности водителей и пассажиров», — отмечается в сообщении.