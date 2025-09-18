В Пензе погоня за нарушителем закончилась стрельбой Происшествия

Пенза, 18 сентября 2025. PenzaNews. Погоня сотрудников Госавтоинспекции за нарушителем в Пензе закончилась стрельбой по колесам машины, водитель которой не реагировал на требования полицейских и демонстрировал агрессивную езду.

«В ночное время 17 сентября водитель автомобиля «ВАЗ-2114»на улице Ново-Тамбовской, увидев сотрудников Госавтоинспекции, совершил резкий маневр в обратном направлении, чем привлек их внимание. Сотрудники полиции незамедлительно приняли решение о преследовании указанной машины. На неоднократные законные требования об остановке транспортного средства водитель не реагировал и продолжал агрессивную езду на проезжей части, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью для других участников дорожного движения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

«На безопасном участке дороги в соответствии с федеральным законом «О полиции» для остановки транспортного средства полицейские приняли решение о применении табельного огнестрельного оружия путем повреждения колес автомобиля», — добавляется в тексте.

В нем указано, что после этого водитель 2006 года рождения с признаками опьянения был задержан и доставлен в отдел полиции.

«В настоящее время транспортное средство гражданина изъято и помещено на специализированную стоянку. В отношении молодого человека составлено девять административных материалов», — поясняется в сообщении.