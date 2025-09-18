20:44:43 Четверг, 18 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенскую область впервые посетила делегация хокимията Бухарской области

18:02 | 18.09.2025 | Политика

Печать

Пенза, 18 сентября 2025. PenzaNews. Пензенскую область впервые посетила делегация хокимията Бухарской области Республики Узбекистан. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Пензенскую область впервые посетила делегация хокимията Бухарской области

Фото: T.me/omelnichenko

«Это ответный визит коллег после нашей поездки в Бухару в мае этого года. С руководителем делегации – заместителем хокима Ризо Рауповичем Асадовым наметили перспективы сотрудничества в целях реализации соглашения, подписанного между регионами в 2024 году. Движемся в русле международной политики наших президентов», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 18 сентября.

По словам Олега Мельниченко, в ходе визита в Пензенскую область гости посетят промышленные предприятия, которые активно сотрудничают со странами ближнего зарубежья.

«Обозначил, что мы также заинтересованы в промышленной кооперации по производству коммунальной и сельхозтехники и поставке мебели для новостроек. Вместе с тем важно наладить культурный обмен. Будем рады принять у нас с творческими гастролями бухарский областной театр музыкальной драмы и комедии и широко известный хореографический коллектив «Бухорча». Убежден, что визит делегации откроет много возможностей для совместных проектов», — подчеркнул губернатор.


Читайте также
Пензенская область вышла в лидеры по реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» В Пензе молодой человек несколько дней катался на чужом скутере, после чего частично разобрал его и спрятал
В Пензе в районе мотодрома «Сура» 13 сентября изменится схема движения В Пензе прокуратура выявила факты представления чиновниками недостоверных и неполных сведений о доходах
В Пензенскую область поступила очередная партия вакцин против гриппа Мошенники выманили у жительницы Кузнецка более 3,4 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама