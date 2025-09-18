Пензенскую область впервые посетила делегация хокимията Бухарской области Политика

Пенза, 18 сентября 2025. PenzaNews. Пензенскую область впервые посетила делегация хокимията Бухарской области Республики Узбекистан. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Это ответный визит коллег после нашей поездки в Бухару в мае этого года. С руководителем делегации – заместителем хокима Ризо Рауповичем Асадовым наметили перспективы сотрудничества в целях реализации соглашения, подписанного между регионами в 2024 году. Движемся в русле международной политики наших президентов», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 18 сентября.

По словам Олега Мельниченко, в ходе визита в Пензенскую область гости посетят промышленные предприятия, которые активно сотрудничают со странами ближнего зарубежья.

«Обозначил, что мы также заинтересованы в промышленной кооперации по производству коммунальной и сельхозтехники и поставке мебели для новостроек. Вместе с тем важно наладить культурный обмен. Будем рады принять у нас с творческими гастролями бухарский областной театр музыкальной драмы и комедии и широко известный хореографический коллектив «Бухорча». Убежден, что визит делегации откроет много возможностей для совместных проектов», — подчеркнул губернатор.