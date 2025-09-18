В Пензе пенсионерка по совету мошенника передала 390 тыс. рублей незнакомцу на улице Криминал

Пенза, 18 сентября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1941 года рождения после телефонного общения с мошенником сняла сбережения со счета в банке и передала 390 тыс. рублей незнакомцу на улице.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник, который представился сотрудником силового ведомства, предупредил пенсионерку, что некие лица пытаются перечислить все ее деньги на счета экстремистских организаций.

«Испугав женщину, злоумышленник убедил ее снять все свои накопления и передать курьеру «для проверки», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина выполнила инструкции звонившего: сняла наличные и через несколько дней на улице встретилась с неизвестным мужчиной, которому передала деньги.

«Позже гражданка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».