20:44:09 Четверг, 18 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пенсионерка по совету мошенника передала 390 тыс. рублей незнакомцу на улице

12:03 | 18.09.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 18 сентября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1941 года рождения после телефонного общения с мошенником сняла сбережения со счета в банке и передала 390 тыс. рублей незнакомцу на улице.

В Пензе пенсионерка по совету мошенника передала 390 тыс. рублей незнакомцу на улице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник, который представился сотрудником силового ведомства, предупредил пенсионерку, что некие лица пытаются перечислить все ее деньги на счета экстремистских организаций.

«Испугав женщину, злоумышленник убедил ее снять все свои накопления и передать курьеру «для проверки», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина выполнила инструкции звонившего: сняла наличные и через несколько дней на улице встретилась с неизвестным мужчиной, которому передала деньги.

«Позже гражданка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
Пензенская область вышла в лидеры по реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» В Пензе молодой человек несколько дней катался на чужом скутере, после чего частично разобрал его и спрятал
В Пензе в районе мотодрома «Сура» 13 сентября изменится схема движения В Пензе прокуратура выявила факты представления чиновниками недостоверных и неполных сведений о доходах
В Пензенскую область поступила очередная партия вакцин против гриппа Мошенники выманили у жительницы Кузнецка более 3,4 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама