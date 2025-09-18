20:44:19 Четверг, 18 сентября
Полиция проводит проверку по информации о стрельбе из окна дома на улице Тернопольской в Пензе

17:00 | 18.09.2025 | Происшествия

Пенза, 18 сентября 2025. PenzaNews. Полиция проводит проверку по информации о стрельбе из окна многоквартирного дома №7 на улице Тернопольской в Пензе.

Полиция проводит проверку по информации о стрельбе из окна дома на улице Тернопольской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В одном из Telegram-каналов была опубликована информация о том, что из окна многоквартирного дома №7, расположенного на улице Тернопольской, неизвестное лицо производит выстрелы из пневматического оружия в сторону людей, животных и автотранспорта. Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе зарегистрировали данную информацию 17 сентября 2025 года в книге учета сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях и выдвинулись на место происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что полицейские установили квартиру, из которой, предположительно, производились выстрелы.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.


Актуальное

