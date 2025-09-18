20:45:04 Четверг, 18 сентября
Суд взыскал с предпринимателя 75 тыс. рублей после травмирования ребенка в батутном парке «Звезда» в Заречном

10:16 | 18.09.2025 | Общество

Пенза, 18 сентября 2025. PenzaNews. Суд взыскал с индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по организации отдыха и развлечения детей в батутном парке «Звезда» в городе Заречном Пензенской области, в пользу 11-летней девочки, повредившей ногу, и ее матери компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 75 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенского областного суда.

Суд взыскал с предпринимателя 75 тыс. рублей после травмирования ребенка в батутном парке «Звезда» в Заречном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Посещение батутного парка в свой день рождения для 11-летней девочки закончилось трагически. Вместе с родственниками она пришла отметить праздник и, прыгая на батуте, травмировала ногу о его металлическую поверхность. Медики диагностировали закрытый перелом лодыжки. Мама ребенка, посчитав, что ее дочь получила повреждения в связи с ненадлежащим оказанием услуг, направила претензию в адрес предпринимателя, осуществляющего деятельность по организации отдыха и развлечения детей в батутном парке «Звезда» в Заречном, но ответа не получила. Тогда женщина обратилась в суд с исковым заявлением», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ответчик с заявленными требованиями не согласился.

«Его довод о наличии вины сопровождавшего ребенка взрослого человека, который надлежащим образом не осуществлял за ним контроль, суд признал несостоятельным. [...] Было установлено, что инструктаж по технике безопасности не проводился, на батуте ребенок прыгал без постоянного обязательного контроля со стороны администратора парка. [...] Суду не представлены сведения, что ответчик предпринял достаточные меры для обеспечения безопасности детей в батутном парке от возможного травмирования и что ребенок нарушил установленные правила пользования аттракционами в развлекательном центре», — говорится в тексте.

Из него следует, что Зареченский городской суд взыскал в пользу истицы и ее дочери компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 75 тыс. рублей, ответчик подал на решение суда первой инстанции апелляционную жалобу, которую областной суд оставил без удовлетворения.


