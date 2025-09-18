Территория на улице Ново-Казанской в Пензе благоустроена в рамках инициативного бюджетирования Общество

Пенза, 18 сентября 2025. PenzaNews. Территория между домами №8 и №14 на улице Ново-Казанской в Пензе благоустроена в ходе реализации подготовленного жителями проекта, на реализацию которого в рамках инициативного бюджетирования из муниципального бюджета было выделено 5 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

«На территории заасфальтировали пешеходную дорожку шириной 2,5 метра и площадью 350 кв. метров, установили восемь лавочек и столько же урн», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что 17 сентября в ходе мероприятия, посвященного завершению реализации проекта, глава Пензы Олег Денисов поблагодарил жителей за стремление сделать пространство более комфортным, а представитель инициативной группы Людмила Андриянова в ответном слове выразила признательность за поддержку и озвучила предложение присвоить скверу имя участника СВО Сергея Шашанова, погибшего при выполнении боевых задач.

«После официальной части прошла масштабная экологическая акция по посадке зеленых насаждений», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что присутствующие посадили в новом сквере 25 рябин, 18 елей и три каштана.