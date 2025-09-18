20:44:36 Четверг, 18 сентября
Закон «О выборах губернатора Пензенской области» предлагается принять в новой редакции

11:04 | 18.09.2025 | Политика

Пенза, 18 сентября 2025. PenzaNews. Закон «О выборах губернатора Пензенской области» предлагается принять в новой редакции в целях актуализации действующего законодательства. Об этом говорится в пояснительной записке к соответствующему проекту закона, который внесен в Законодательное собрание региона.

Закон «О выборах губернатора Пензенской области» предлагается принять в новой редакции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Законопроект в соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» устанавливает основные принципы участия граждан Российской Федерации в выборах губернатора, а также порядок их подготовки и проведения. Законопроектом, в частности, регулируются вопросы назначения выборов, организации деятельности избирательных комиссий, выдвижения и регистрации кандидатов, определяются общие условия проведения агитации, устанавливаются гарантии прав граждан при организации и осуществлении голосования, порядок обжалования нарушенных прав», — сказано в пояснительной записке за подписью председателя Законодательного собрания Пензенской области Вадима Супикова.

В ней добавляется, что при разработке проекта закона были учтены замечания и предложения, подготовленные правовым управлением аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

«Законопроект в случае его принятия дополнительных средств из бюджета Пензенской области не потребует, но повлечет необходимость признать утратившими силу действующую редакцию закона Пензенской области «О выборах губернатора Пензенской области», а также законы Пензенской области (положения законов Пензенской области), которыми вносились в нее изменения», — отмечается в тексте.


