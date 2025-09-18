20:45:18 Четверг, 18 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области два человека лишены гражданства РФ за действия, создающие угрозу национальной безопасности

15:18 | 18.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 18 сентября 2025. PenzaNews. Двое жителей Пензенской области 1972 и 1979 годов рождения, которые ранее приобрели гражданство РФ в упрощенном порядке, лишены его за совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

В Пензенской области два человека лишены гражданства РФ за действия, создающие угрозу национальной безопасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области пресечена противоправная деятельность двух жителей региона 1972 и 1979 годов рождения, которые приобрели гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. [...] Установлено, что последние пропагандировали среди выходцев из стран Центрально-Азиатского региона идеологию превосходства других этнических национальностей над русской, а также совершали действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем поясняется, что действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, являются основанием для прекращения гражданства РФ в соответствии с пп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

«Указанным лицам гражданство Российской Федерации прекращено», — сказано в пресс-релизе.


Читайте также
Пензенская область вышла в лидеры по реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» В Пензе молодой человек несколько дней катался на чужом скутере, после чего частично разобрал его и спрятал
В Пензе в районе мотодрома «Сура» 13 сентября изменится схема движения В Пензе прокуратура выявила факты представления чиновниками недостоверных и неполных сведений о доходах
В Пензенскую область поступила очередная партия вакцин против гриппа Мошенники выманили у жительницы Кузнецка более 3,4 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама