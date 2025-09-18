В Пензенской области два человека лишены гражданства РФ за действия, создающие угрозу национальной безопасности Общество

Пенза, 18 сентября 2025. PenzaNews. Двое жителей Пензенской области 1972 и 1979 годов рождения, которые ранее приобрели гражданство РФ в упрощенном порядке, лишены его за совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области пресечена противоправная деятельность двух жителей региона 1972 и 1979 годов рождения, которые приобрели гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. [...] Установлено, что последние пропагандировали среди выходцев из стран Центрально-Азиатского региона идеологию превосходства других этнических национальностей над русской, а также совершали действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем поясняется, что действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, являются основанием для прекращения гражданства РФ в соответствии с пп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

«Указанным лицам гражданство Российской Федерации прекращено», — сказано в пресс-релизе.