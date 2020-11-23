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«Дизель» в Пензе обыграл красноярский «Сокол»

09:00 | 23.11.2020 | Спорт

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Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. Пензенский клуб «Дизель» одержал победу над красноярским «Соколом» в домашнем матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

«Дизель» в Пензе обыграл красноярский «Сокол». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Стартовый период прошел в равной борьбе. Счет открыл защитник «Дизеля» Андрей Миронов, в составе гостей отличился Антон Гловацкий — 1:1.

Во втором игровом отрезке пензенский форвард Никита Ли вывел хозяев льда вперед. Увеличил преимущество клуба нападающий Максим Колмыков — 3:1.

В заключительном периоде зрители увидели единственную заброшенную шайбу в исполнении форварда «Дизеля» Александра Тимирева. Итог встречи — 4:1.

По итогам 24 проведенных игр пензенский клуб набрал 36 очков. Команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

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